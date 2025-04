Mord aus Rache? Tourist aus Gefängnis entführt und auf offener Straße verbrannt

Da das kleine Dorf lediglich von dichtem Regenwald und Wasser umgeben ist, war der Weg für die Ärzte nicht gerade leicht. (Symbolfoto) © Eraldo Peres/AP

Laut Berichten der beiden ecuadorianischen Zeitungen "ecuavisa" und "extra" ereignete sich der schreckliche Rachefeldzug am vergangenen Sonntag im Naturreservoir Cuyabeno im Osten des Landes.

Doch bereits sechs Stunden vor der Tat kam es in dem Ort zu einer blutigen Auseinandersetzung - auch hier mit dabei: der britische Tourist Hann Brithsh, wie die Polizei später den Zeitungen gegenüber bestätigte. Offenbar stritt er sich auf den Straßen der kleinen Gemeinde Playas del Cuyabeno mit einem Anwohner, als es plötzlich eskalierte und Brithsh eine Waffe zog.

Anschließend soll er mehrfach auf den ecuadorianischen Mann geschossen haben, bevor er von den Bewohnern des Dorfes - welche auf den Streit aufmerksam wurden - überwältigt werden konnte. Das Opfer hatte keine Chance und verstarb noch an Ort und Stelle an seinen schweren Verletzungen. Die Polizei konnte den Täter kurze Zeit später stellen und in das örtliche Gefängnis bringen.

Doch gegen 12.30 Uhr (Ortszeit) brach plötzlich eine wilde Meute in die Räume des Gefängnisses ein und zerrte den britischen Mörder aus seiner Zelle.

Laut Aussagen der Polizei war diese machtlos und nicht in der Lage, den wütenden Mob aufzuhalten.