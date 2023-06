Mord-Prozess um den brutalen Tod der 14-jährigen Ayleen startet bald

Gießen - Der Tod der 14-jährigen Schülerin Ayleen aus Baden-Württemberg erschütterte im vergangenen Sommer Menschen in ganz Deutschland. Nun muss sich ein 30-jähriger Mann wegen Mordes an dem Mädchen vom morgigen Dienstag (13. Juni) an vor dem Landgericht Gießen verantworten. Die Tat soll sexuell motiviert gewesen sein.