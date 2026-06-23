Mordfall Fabian (†8): Angeklagte soll nach Leichenfund wenig Mitgefühl gezeigt haben

Rostock - Für das Schicksal des getöteten achtjährigen Fabian hat die wegen Mordes angeklagte Frau laut leitendem Ermittler kaum Empathie nach dem Fund des Jungen gezeigt.

Der Angeklagten wird vorgeworfen, am 10. Oktober 2025 heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen den zur Tatzeit achtjährigen Fabian aus Güstrow getötet zu haben. © A7120 Bernd Wüstneck/dpa

Sie habe in abgehörten Telefonaten zwar gesagt, was mit Fabian passiert ist, sei schlimm. Die 30-Jährige habe aber stets betont, wie schlecht es ihr selbst gehe. Am Dienstag spielte das Landgericht Rostock Audiomitschnitte vor, in denen sie etwa von der Belastung durch die Ermittlungen oder das Medieninteresse berichtete.

Auch für den Vater des getöteten Jungen zeigte die Frau in abgespielten Audiomitschnitten kurz nach Auffinden Fabians kaum Mitgefühl. Sie selbst sei ganz allein, während Fabians Vater durch seine Familie unterstützt werde, sagte sie etwa.

Nach Angaben des Ermittlers, der als Zeuge aussagte, habe sie auch in anderen Gesprächen kaum Beileid zum Ausdruck gebracht. Er glaube ihr aber, dass sie zeitweise ein gutes Verhältnis zu dem Jungen gehabt habe, sagte der Polizist.

Mit Fabians Vater hatte sie eine Beziehung, die aber vor dem Tod des Jungen beendet wurde. Inzwischen sind beide nach früheren Aussagen des Vaters wieder ein Paar.