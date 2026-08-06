Prozess um Mord an Fabian (†8) geht weiter: Schwester der Angeklagten sagt vor Gericht aus

Rostock - Nach vierwöchiger Pause wird am Donnerstag der Prozess im Mordfall Fabian (†8) fortgesetzt. Am Donnerstag soll die Schwester der Angeklagten (30) aussagen.

Gina H. (30) muss sich vor dem Landgericht Rostock wegen Mordes verantworten. © Danny Gohlke/dpa

Der Prozess geht in die Endphase: Noch acht Verhandlungstage sind angesetzt, bis das Gericht am 10. September schließlich ein Urteil fällen könnte. An der geplanten Terminierung habe sich bislang nichts geändert, bestätigte ein Sprecher des Landgerichts Rostock auf TAG24-Nachfrage.

Nach der Unterbrechung geht es am Donnerstag unter anderem mit den Aussagen eines Sachverständigen des Bundeskriminalamts, eines Försters und der Schwester der angeklagten Gina H. (30) weiter.

Auch ein Hufschmied und ein Fotograf sind wegen möglicher Beobachtungen am Tag von Fabians Verschwinden geladen und eine Schäferin wird zu Beobachtungen am 13. Oktober 2025 befragt.

Am Freitag sind eine Mitarbeiterin der Familienhilfe, die Großmutter von Fabian und der Lebensgefährte der Oma als Zeugen vor Gericht.

Auch der Opa der Angeklagten war als Zeuge geladen. "Der Großvater der Angeklagten hat von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht und wurde abgeladen", teilte der Sprecher allerdings mit.

Die Angeklagte selbst wird sich vorerst noch in Schweigen hüllen.