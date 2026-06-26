Mordfall Fabian (†8): Fallanalytiker soll wichtige Details zum Tod des Jungen liefern
Rostock - Der Mordprozess um den im Oktober 2025 getöteten achtjährigen Fabian geht am heutigen Freitag in eine neue Runde. Ein Experte für die sogenannte operative Fallanalyse soll vor dem Landgericht Rostock aussagen.
Das teilte unter anderem der NDR mit. Um was es sich bei einer operativen Fallanalyse handelt? Bei schwerwiegenden Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern kann ein hoch spezialisiertes Fallanalytiker-Team des Landeskriminalamtes bei den laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei hinzugezogen werden.
Dieses Team kann beispielsweise rekonstruieren, wie eine Tat abgelaufen sein könnte. Gibt es dafür mehrere Möglichkeiten, versucht die Fallanalyse zu bewerten, welche wahrscheinlicher ist als andere.
Neben dem Experten für die operative Fallanalyse sollen zudem voraussichtlich noch weitere Zeugen am Freitag gehört werden. Aussagen sollen zwei weitere Polizisten, die an den Ermittlungen zum Mord an Fabian beteiligt waren.
Laut Anklage wurde Fabian am 10. Oktober getötet. Die Staatsanwaltschaft wirft der 30-jährigen Angeklagten vor, das Kind an dem Tag mit sechs Messerstichen getötet und den Leichnam anschließend in Brand gesetzt zu haben. Die Frau schweigt bislang zu den Vorwürfen, will sich aber nach Angaben ihrer Verteidiger Anfang August äußern.
Titelfoto: Fotomontage: Bernd Wüstneck/dpa, Polizeipräsidium Rostock