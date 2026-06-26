Mordfall Fabian (†8): Fallanalytiker soll wichtige Details zum Tod des Jungen liefern

Rostock - Der Mordprozess um den im Oktober 2025 getöteten achtjährigen Fabian geht am heutigen Freitag in eine neue Runde. Ein Experte für die sogenannte operative Fallanalyse soll vor dem Landgericht Rostock aussagen.

Thomas Löcker (v.l.), Anwalt, die Angeklagte und Andreas Ohm, Anwalt, warten im Saal des Landgerichts auf die Fortsetzung des Mordprozesses im Fall Fabian. (Archivfoto) © Bernd Wüstneck/dpa

Das teilte unter anderem der NDR mit. Um was es sich bei einer operativen Fallanalyse handelt? Bei schwerwiegenden Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern kann ein hoch spezialisiertes Fallanalytiker-Team des Landeskriminalamtes bei den laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei hinzugezogen werden.

Dieses Team kann beispielsweise rekonstruieren, wie eine Tat abgelaufen sein könnte. Gibt es dafür mehrere Möglichkeiten, versucht die Fallanalyse zu bewerten, welche wahrscheinlicher ist als andere.

Neben dem Experten für die operative Fallanalyse sollen zudem voraussichtlich noch weitere Zeugen am Freitag gehört werden. Aussagen sollen zwei weitere Polizisten, die an den Ermittlungen zum Mord an Fabian beteiligt waren.