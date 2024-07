Mädchen (†7) von eigener Mutter ertränkt: Der Grund macht fassungslos

So soll die Frau Polizeibeamten berichtet haben, dass sie dafür an jenem Samstag zunächst ihre Wohnung verlassen habe, doch ihre Tochter wollte offenbar nicht allein sein und folgte ihr, habe sie nicht in Ruhe lassen wollen.

Die Tat geschah bereits am 13. Juli, wie das Hendersonville Police Department berichtete. Demnach seien die Beamten an diesem Tag über ein Kind informiert worden, das im Drakes Creek Park ertrunken war. Es handelte sich um die kleine Piper Elliott.

Und so musste die kleine Piper (†7) sterben, damit ihre Mutter ihre Ruhe hatte. © Gofundme.com/Support Jon Elliott After Tragic Loss

Und so liefen beide zusammen los in Richtung des Parks, und Brandi beschloss, Piper zu töten. Während sie sie schließlich an einem Bach unter Wasser drückte, habe sie ihr immer wieder gesagt, sie solle ruhig sein.

Als sie erkannte, was sie getan hatte, zog sie ihr Kind aus dem Wasser und versuchte, es wiederzubeleben – vergeblich. Piper wurde zwar noch in eine Klinik gebracht, dort wurde sie jedoch für tot erklärt.

Ein enger Freund von Pipers Vater Jon Elliott hat eine Gofundme-Kampagne ins Leben gerufen, dank der mittlerweile 9000 US-Dollar zusammengekommen sind. Darin heißt es, dass Mutter und Tochter früher an jenem verhängnisvollen Tag diesen noch im Krankenhaus besucht hatten.

Jon war demnach beim Militär, lag aber verletzt auf der Intensivstation, wurde erst am Tattag in ein normales Zimmer verlegt und konnte Besuch seiner geliebten Tochter empfangen. Nun wird er sie nie wieder in den Arm nehmen können. Die Beerdigung soll am 31. Juli stattfinden.