Mutter stirbt nach Messerattacke vor Augen ihres Sohnes: Haftbefehl gegen Ex-Partner
Bremen - Schock in der Hansestadt: Am Sonntagnachmittag wurde eine 30 Jahre alte Frau brutal niedergestochen und starb an ihren Verletzungen. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den früheren Partner der Getöteten erwirkt.
Nach dem Ex-Partner der verstorbenen werde gefahndet, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bremen auf Anfrage der DPA mit. Der Tatverdächtige sei flüchtig.
Gegen 13 Uhr eilten die Einsatzkräfte am Sonntag in die Agnes-Heineken-Straße im Bremer Stadtteil Kattenturm, teilte die Polizei mit.
Nach ersten Erkenntnissen war die Frau gerade gemeinsam mit ihrem zwölfjährigen Sohn aus dem Wohnhaus getreten, als der Angreifer plötzlich auf sie losging.
Mit einem Messer stach der Unbekannte mehrfach auf die Mutter ein – und verletzte auch den Jungen leicht. Einsatzkräfte fanden die schwer blutende Frau vor Ort liegend und leisteten umgehend Erste Hilfe.
Doch jede Hilfe kam zu spät: Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Bremerin feststellen. Ihr Sohn wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben der mutmaßliche Täter und das Opfer ein gemeinsames Kind. Dabei handele es sich jedoch nicht um den Zwölfjährigen, der die Tat mitansehen musste.
Nach tödlicher Messerattacke auf Frau in Bremen: Täter auf der Flucht
Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab, Spurensicherung und Ermittler des Kriminaldauerdienstes nahmen die Arbeit auf.
Die Hintergründe der grausamen Tat sind noch unklar – die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.
Der Täter sei weiterhin auf der Flucht. Laut Zeugen war er maskiert, nähere Beschreibungen liegen bislang nicht vor.
Wer am Sonntagmittag verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird dringend gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421/3623888 zu melden.
Erstmeldung um 10.04 Uhr, Artikel aktualisiert um 18.18 Uhr.
Titelfoto: JOTO