Mutter stirbt nach Messerattacke vor Augen ihres Sohnes: Haftbefehl gegen Ex-Partner

Bremen - Schock in der Hansestadt: Am Sonntagnachmittag wurde eine 30 Jahre alte Frau brutal niedergestochen und starb an ihren Verletzungen. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den früheren Partner der Getöteten erwirkt.

Am Sonntagnachmittag wurde eine 30-jährige Mutter in Bremen mit einem Messer erstochen. © JOTO

Nach dem Ex-Partner der verstorbenen werde gefahndet, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bremen auf Anfrage der DPA mit. Der Tatverdächtige sei flüchtig.

Gegen 13 Uhr eilten die Einsatzkräfte am Sonntag in die Agnes-Heineken-Straße im Bremer Stadtteil Kattenturm, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen war die Frau gerade gemeinsam mit ihrem zwölfjährigen Sohn aus dem Wohnhaus getreten, als der Angreifer plötzlich auf sie losging.

Mit einem Messer stach der Unbekannte mehrfach auf die Mutter ein – und verletzte auch den Jungen leicht. Einsatzkräfte fanden die schwer blutende Frau vor Ort liegend und leisteten umgehend Erste Hilfe.

Doch jede Hilfe kam zu spät: Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Bremerin feststellen. Ihr Sohn wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben der mutmaßliche Täter und das Opfer ein gemeinsames Kind. Dabei handele es sich jedoch nicht um den Zwölfjährigen, der die Tat mitansehen musste.