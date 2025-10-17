Zwei Männer aus Habgier getötet und Leichen verbrannt: 41-Jähriger kassiert dieses Urteil

Koblenz - Zwei Männerleichen waren bis zur Unkenntlichkeit verbrannt: Ein 41-jähriger Mann wurde am Freitag vom Landgericht Koblenz wegen Mordes in zwei Fällen zu lebenslangen Haft verurteilt.

Nach dem Fund der beiden Leichen im Oktober 2024 am See "Rodder Maar" setzen umfangreiche Ermittlungen der Polizei ein. © Thomas Frey/dpa

Zudem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest, wie eine Sprecherin mitteilte. Damit sei eine Entlassung nach 15 Jahren Haft nahezu ausgeschlossen.

Ebenso werde die Unterbringung des Angeklagten in der Sicherungsverwahrung angeordnet, teilte das Landgericht weiter mit. Der Mann wurde auch wegen Raubes mit Todesfolge verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Wegen der zwei im Oktober 2024 am Eifelsee "Rodder Maar" aufgefundenen Leichen wurde bereits Ende Juli eine 51 Jahre alte Frau als Mittäterin wegen zweifachen Mordes und Raubes mit Todesfolge zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch hier hatte das Gericht die besondere Schwere der Schuld festgestellt.

Der Prozess hatte zunächst gegen beide Angeklagten begonnen, das Verfahren gegen den Mann war dann aber abgetrennt worden. Er hatte die Tötung der zwei Männer im Alter von 28 und 61 Jahren eingeräumt.