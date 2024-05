Nach grausamem Mord an DPD-Lieferboten: Zwei Männer in Österreich festgenommen

Linz (Österreich) - Zielfahnder der österreichischen Polizei konnten im beschaulichen Hohenzell zwei gesuchte Mörder festnehmen. Die beiden Inder sollen in Großbritannien einen Landsmann regelrecht abgeschlachtet haben. Achtung, verstörende Details!

Aurman Singh (†23) wurde brutal ermordet. © WEST MERCIA POLICE

Die Killer metzelten am 21. August ihr Opfer mit Äxten, Golfschlägern und einer Schaufel nieder.

Während der Arbeit, am helllichten Tag lauerten die Täter dem 23-jährigen DPD-Paketboten Aurman Singh, auf und rechneten gnadenlos ab.

Mindestens dreimal schlugen sie mit einer Axt auf seinen Kopf und zerquetschten sein Gehirn, berichtet BBC. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch an Ort und Stelle für tot erklärt wurde, hieß es in einer Mitteilung der britischen Polizei.

Nach der Bluttat konnten die acht Täter mit einem Audi und einem BMW zunächst entkommen.