Nach tödlichem Handtaschen-Raub: "FBI"-Dieb nach über einem Jahr geschnappt

Uelzen - Endlich haben sie ihn! Über ein Jahr nach einem tödlichen Handtaschen-Raub in Uelzen ( Niedersachsen ) hat die Polizei den Täter geschnappt.

Ein 40 Jahre alter Mann konnte nach über einem Jahr nach der Tat festgenommen werden. © Fotomontage: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen (2)

Am 12. Juli 2023 hatte ein Unbekannter einer 46 Jahre alten Frau in der Karlstraße in der Nähe eines Baumarktes die Handtasche entrissen und war anschließend geflohen.

Das Opfer stürzte bei dem Angriff schwer und verstarb wenige Tage später im Krankenhaus. Zuvor hatte sie allerdings noch Angaben zum Täter machen können. Unter anderem hatte auf einer Tasche und einem Basecap "FBI" gestanden.

Die Polizei tat sich trotz intensiver und umfangreicher Maßnahmen zunächst schwer und konnte den Mann weder ermitteln noch ausfindig machen.

Wie die Staatsanwaltschaft Uelzen erklärte, kam es nun aber aufgrund neuer Ermittlungserkenntnisse, die zu einer Wiederaufnahme des Falls geführt hatten, zu einer Festnahme eines 40 Jahre alten Mannes aus Mecklenburg-Vorpommern. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen.