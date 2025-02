"Paranormales Messgerät" schlägt aus: Mann erschießt Freundin, weil er glaubt, sie will ihn essen!

Jane A. White (†49) wurde von ihrem eigenen Freund erschossen. © Screenshots/National Gun Violence Memorial

Die 46-jährige Jane A. White wurde am 3. Januar tot auf der Straße im US-Bundesstaat Pennsylvania aufgefunden.

Wie People berichtete, gestand ihr Freund Jared Wolfe (46) während einer Anhörung am Mittwoch, dass er sie erschossen hatte.

Am Tag der Tat soll das Paar zunächst bei Freunden gewesen sein, um gemeinsam Marihuana zu rauchen. Er gab später jedoch an, dass er sich nicht sicher war, was genau er zu sich genommen hatte.

Kurz darauf hielt er sein "paranormales Messgerät" an eine Statue, die einen ungewöhnlich hohen Messwert anzeigte. Dies habe dem 46-Jährigen so viel Angst gemacht, dass er glaubte, alle hätten es auf ihn abgesehen.

"Jared Wolfe gab an, er habe geglaubt, dass Jane White (und die Freunde) ihn alle umbringen und aufessen wollten, also geriet er in Panik und rannte aus dem Haus, um seine Pistole aus seinem Auto zu holen", so die Polizei.