Perfider Mord: Braut (22) serviert Gift-Pizza, weil Bräutigam (†27) nicht beim Standesamt erscheint

Ribeirão das Neves (Brasilien) - Tödliche Liebe: Eine Brasilianerin (22) wird verdächtigt, ihren Freund (†27) Rattengift in die Pizza gemischt zu haben, weil er sie nicht heiraten wollte.

Daraufhin wandte sich die junge Frau laut Polizei an ihren Liebhaber, verlangte, dass dieser ihr die bleihaltige Substanz Chumbinho beschaffe. Sie hätte Ratten zu Hause, gab die Killer-Braut vor. Der Mann glaubte ihr.

Dann setzte die Giftmischerin ihren teuflischen Plan in die Tat um. Am Abend des 28. Dezember servierte sie ihrem langjährigen Freund die vergiftete Pizza. Als Júnio am nächsten Morgen noch immer lebte, erstickte sie ihn mit Klebeband, schildert der erfahrene Ermittler. Júnio starb eines qualvollen Todes.

Anschließend versteckte sie die Leiche im Schuppen und ging zur Arbeit. Am Nachmittag traf sie sich mit ihrer Cousine und fuhr vergnügt ins Einkaufszentrum. Dann ging sie ins Kino. Auf dem Rückweg parkte die Killerin das Auto des Toten im Stadtteil Monte Verde und zündete es an. Wieder zu Hause grub Bianca ein Loch hinterm Schuppen, wollte den Leichnam dort verscharren, führt Ermittler Marcus Rios aus.

Doch die Todes-Braut wurde überführt. Bianca offenbarte ihrer Cousine den Giftmord - diese rief die Mutter an und die holte dann die Polizei hinzu. Die Giftmischerin wurde überführt. Biancas heimlicher Geliebter wurde hingegen entlastet, er hatte nichts mit dem abscheulichen Verbrechen zu tun.

Ermittler Marcus Rios zu Journalisten: "Das Motiv war wirklich ihre Unzufriedenheit darüber, dass sie das Opfer nicht heiraten konnte. Sie fühlte sich zurückgewiesen und nahm sein Leben."