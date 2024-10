Perfides Lügenkonstrukt: Frau ermordet Eltern und lebt vier Jahre mit den Leichen

Hier wird Virginia McCullough (36) verhaftet. Sie hat ihre Eltern ermordet. © Essex Police

"Papas Leiche ist da drin, Mama ist im Kleiderschrank", sagt die Killerin mit ruhiger Stimme im Polizeivideo und zeigt auf die Stelle, wo sie ihre toten Eltern versteckt hat. Sie muss geahnt haben, dass ihr Lügenkonstrukt irgendwann zusammenbrechen musste.

Nun wurde Virginia McCullough (36) am Chelmsford Crown Court der Prozess gemacht. Für den Mord an ihrem Vater John (†70) und ihrer Mutter Lois (†71) fällte die Kammer am Donnerstag das entsprechende Urteil: lebenslänglich. Das berichtete "Daily Mail".

Im Prozess gab die Mörderin alles zu, schilderte ausführlich, wie sie im Sommer 2019 zuerst ihren Vater mit verschreibungspflichtigen Medikamenten vergiftete und am nächsten Morgen die Mutter mit einem Hammer angriff und ihre Hand hielt, als sie langsam verblutete.

Die Leichen versteckte die Künstlerin im Elternhaus in Chelmsford, das sie bis zu ihrer Verhaftung bewohnte. Den Vater steckte sie in ein als Bett getarntes "provisorisches Grab", die tote Mutter stopfte sie in einen Schlafsack und verstaute die Leiche in einem Kleiderschrank im oberen Stockwerk des rot geziegelten Reihenhauses.