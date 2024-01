Polizei findet Frauenleiche auf der Rückbank von SUV

Laut dem Fernsehsender KOTV haben die Behörden auch schon einen Tatverdächtigen im Visier, Chris Morland - den Ehemann. Er und die Verstorbene hatten sich am 7. Januar das Jawort gegeben.

Am 26. Januar wurde zunächst das Auto der US-Amerikanerin gefunden. Sie war mit dem Fahrzeug auf dem US-Highway 412 unterwegs, der Wagen wies Spuren einer Kollision auf.

Cassidy Ritchie wurde laut einer Mitteilung des Polizeireviers von Tulsa zuletzt am 20. Januar lebend gesehen. Familienmitglieder hatten die 39-Jährige als vermisst gemeldet.

Das Fahrzeug der US-Amerikanerin war auf dem US Highway 412 unterwegs. Hier noch in unbeschädigtem Zustand. © Tulsa Police Department

"Sie war so glücklich an ihrem Hochzeitstag", wird Kyle Ritchie, der Bruder der Verstorbenen, von "The Kansas City Star" zitiert.

Er deutet jedoch auch an, dass Morland nach der Heirat "eine komplett andere Person" gewesen sei. Der Verdächtige wurde von den Ordnungshütern bereits befragt.

"Er ist offensichtlich jemand, der uns helfen kann, aber bisher bekommen wir nicht die Antworten, die wir brauchen", deutet Lieutenant Brandon Watkins an, dass die Untersuchungen Zeit in Anspruch nehmen werden.

Laut den Gerichtsakten befindet sich der mutmaßliche Mörder im Moment in Polizeigewahrsam, allerdings aufgrund einer Anklage, die nichts mit den Todesermittlungen im Fall Cassidy Ritchie zu tun habe.

Auf GoFundMe wurde zudem eine Spendenseite für die vierfache Mutter ins Leben gerufen. Eines ihrer Kinder befindet sich im College-Alter.

Die jüngeren Kids werden nach ihrem Tod von Cassidys Eltern betreut.