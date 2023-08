Polizeibekannter Bodybuilder rastet aus: Ex-Frau verschleppt und getötet

Ein schwer bewaffneter Polizist in Zivil sichert den Tatort. © Uncredited/AP/dpa

Bluttat in Bosnien-Herzegowina. Ein 35-Jähriger hat nach Angaben der örtlichen Staatsanwaltschaft am vergangenen Freitag drei Menschen getötet und darüber hinaus drei weitere durch Schüsse verletzt.

Der verdächtige Nermin Sulejmanović richtete seine Ex-Frau sowie einen Mann und dessen Sohn in Gradačac, gelegen im Norden des Landes, hin.

Bevor Polizisten den Mann festnehmen konnten, brachte er sich selbst um. Den Mord an seiner früheren Partnerin soll der 35-Jährige live auf seinem Instagram-Kanal übertragen haben.

Der Tat gingen wohl Streitigkeiten um ein Kontaktverbot zwischen ihm und seiner Ex voraus.

Der Muskelprotz suchte sie bei ihrer Tante auf, schoss dieser ins Bein und verschleppte seine frühere Geliebte in eine Hütte am Stadtrand, wo er ihr laut dem Recherche-Portal "istraga" in den Kopf schoss.

Im Anschluss fuhr er zurück in die Stadt und tötete einen Mann und dessen Sohn. Auch hier soll es zuvor Streit zwischen den Beteiligten gegeben haben. Bei der Gewalttat wurden ein Polizist und ein weiterer Mann verletzt.