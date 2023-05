Polizist erschießt vier Kollegen und flüchtet mit Einsatzfahrzeug

Camocim (Brasilien) - Ein brasilianischer Polizist hat am Sonntag im nordöstlichen Bundesstaat Ceará vier seiner Kollegen erschossen .

Der Polizeiinspektor flüchtete nach der Tat mit einem Einsatzfahrzeug. © Screenshot Twitter/@HerreraNews1

Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) in einer Polizeistation in der Stadt Camocim, wie die Polizei im Onlinekanal Instagram mitteilte.

Der verdächtige Schütze, ein Polizeiinspektor, der zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst war, floh in einem Polizeifahrzeug und stellte sich später auf einer Militärpolizeistation den Behörden, erklärte ein örtlicher Sicherheitsbeamter gegenüber der Nachrichtenagentur G1.

Das Motiv wird demnach weiterhin untersucht.