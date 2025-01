Psychische Probleme führten zum Mord: Mann ersticht Familie, darunter Baby und Kind!

Am vergangenen Donnerstag wurde die Polizei zu einem Haus im US-Bundesstaat Louisiana gerufen.

Rhonda Powell (†40) ist eines der drei Opfer, die am vergangenen Donnerstag getötet wurden. © Screenshot/GoFundMe/Help Us Honor Rhonda, Braylon, and Hayden

In einer GoFundMe-Kampagne behauptet die Cousine des 40-jährigen Opfers, dass Jones zum Zeitpunkt der Tat eine "psychische Episode" erlebte und bereits eine Vorgeschichte mit Schizophrenie habe.

"Erst am Tag zuvor war er in ein medizinisches Zentrum gebracht worden und erhielt neue Medikamente. Leider kam die Hilfe, die er brauchte, zu spät, um dieses tragische Ergebnis zu verhindern", heißt es in dem Spendenaufruf.

Die Ärzte hätten sich geweigert, ihm eine Spritze zu verabreichen, die ihm sonst immer geholfen hatte und gaben ihm stattdessen nur eine Pille.

Powells Cousine ergänzte: "Niemand in diesem Haushalt hat überlebt, weil das psychische Gesundheitssystem ihn im Stich gelassen hat. Wäre er eingewiesen worden, wäre er heute dort, wo er hingehört und meine Familienmitglieder wären noch am Leben."

Der genaue Zusammenhang zwischen Ryant Jones und den drei Opfern ist noch unbekannt.