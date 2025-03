Rapper heuert Auftragskiller an, um Konkurrenten (†28) ermorden zu lassen

Am 11. November 2020 wurde Letzterem auf einem Highway in der US-Metropole Dallas am helllichten Tage das Leben genommen. Er war von einem anderen Wagen verfolgt worden.

Eine Grand Jury des Dallas County hat in dieser Woche Anklage gegen Markies Conway, wie Yella Beezy mit bürgerlichem Namen heißt, erhoben. Am Donnerstag (Ortszeit) wurde er schließlich festgenommen, wie Fox 4 berichtet. Der 33-Jährige soll (indirekt) für den Tod von MO3 verantwortlich sein.

Der Rapper soll White und seinen Komplizen als Auftragskiller engagiert haben. Laut Gerichtsdokumenten wurde Conway nun selbst wegen Mordes angeklagt. Er befindet sich aktuell im Dallas County Jail.

Mit "That's On Me" feierte Yella Beezy 2017 seinen größten Hit. Der Song machte ihn in ganz Nordamerika bekannt und wurde sogar mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet.

MO3 konnte sich über seinen größten Erfolg nicht mehr freuen. Posthum erklomm sein Album "Shottaz 4Eva" 2021 Platz 36 der US-Charts.

Warum Yella Beezy MO3 mutmaßlich umbringen ließ, ist bisher nicht bekannt. Details zu dem Rapper-Streit halten Polizei und Staatsanwaltschaft bislang unter Verschluss.