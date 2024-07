Sachse getötet: Haftbefehl gegen zwei Teenager

Lalendorf - Zwei 19-Jährige sollen gemeinsam einen 36-Jährigen aus Sachsen in Mecklenburg-Vorpommern getötet haben. Beide sitzen jetzt in einem Gefängnis in U-Haft.

Die Leiche des Sachsen lag in einem Wald an einem See. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Die schreckliche Bluttat ereignete sich am Mittwochabend an einem See im Landkreises Rostock, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag mit. Gegen 23 Uhr wurde die Leiche des Mannes in einem Waldstück in Langhagen, einem Ortsteil der Gemeinde Lalendorf (Landkreis Rostock), gefunden.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich die beiden Teenager und der Sachse erst am Mittwoch während einer Zugfahrt kennengelernt haben.

Waren sie sich sympathisch? Das scheint nahezuliegen, denn sie verbrachten den Abend gemeinsam am See in Langhagen. Doch dort gerieten sie nach einigen Stunden in Streit.

Die Lage eskalierte völlig: Die beiden 19-jährigen Deutschen traten und schlugen nach Angaben der Ermittler auf den Kopf und den Oberkörper des Opfers ein. Schließlich soll einer der jüngeren Männer ein Messer gezogen haben.