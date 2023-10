Mann geht mit Messer auf die eigenen Eltern los - Vater tot!

Ein 35-Jähriger wurde im Zusammenhang mit der Bluttat festgenommen. (Symbolbild) © 123rf/footoo

Was bisher bekannt ist: Am heutigen Donnerstag um 13.12 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz am Taubenweg in Sassenberg (Kreis Warendorf) gerufen.

Zuvor müssen sich in dem Haus schreckliche Szenen abgespielt haben. Offenbar geriet der 35-jährige Tatverdächtige mit seien Eltern in Streit. Die Situation eskalierte: Der Mann zückte ein Messer und stach zu.

Als die Beamten eintrafen, war der 86-jährige Vater schon tot. Die 66-jährige Frau kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei noch am späten Nachmittag mitteilte, wurde der 35-Jährige festgenommen. Weitere Angaben konnten Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht machen.