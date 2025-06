Grausame Familientragödie: Sohn erschießt Mutter und wird dann von seinem Bruder erschossen

Kurz nach 17.30 Uhr waren die Beamten wegen einer Schießerei alarmiert worden, wie das Mobile Police Department (MPD) in dieser Woche mitteilte. Am Tatort angekommen fanden sie die leblosen Körper von Traci McDuffie und ihrem Sohn Brandon vor.

Wie ein Streit innerhalb einer Familie ein solch grausames Ende nehmen kann, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Das Blutbad hatte sich am vergangenen Sonntag in der Stadt Auburn vollzogen.

"Bitte beten Sie in dieser Zeit der Trauer weiterhin für Bruder Brent McDuffie und die Familie", schrieb die First Baptist Church of Baltimore Street auf Facebook. Obwohl Brandon McDuffie für den Tod seiner Mutter verantwortlich war, ist am kommenden Samstag ein Gedenkgottesdienst zu Ehren von beiden geplant.

Was genau im Hause der McDuffies vorgefallen war, ist weiterhin nicht bekannt, ein Pressesprecher der Polizei sagte gegenüber NBC 15 lediglich, dass ein Streit zwischen Mutter und Sohn ausgebrochen war.

Während es im Falle von Traci McDuffie zu keiner Anklage mehr kommen wird, wird der Tod von Brandon McDuffie laut MPD einer Grand Jury vorgelegt.