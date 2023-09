Schießerei auf Hochzeit: Zwei Tote, Überlebende geraten in Panik

Ausgerechnet bei einer Hochzeit kam es zu einer Schießerei. Bei dem tragischen Vorfall starben zwei Menschen. (Symbolbild) © 123rf.com/wavebreakmediamicro

Das Unglück ereignete sich am Samstagabend in der kanadischen Hauptstadt Ottawa. Gegen 22.20 Uhr befanden sich zahlreiche Gäste im Festsaal, als sie draußen Schüsse hörten, in Panik gerieten und um ihr Leben liefen, berichtet Ottawa Citizen. Wo immer sie konnten, suchten die Leute Schutz.

Zunächst habe Verwirrung darüber geherrscht, woher die Knallgeräusche kamen. Einige Gäste dachten, die Schießerei habe drinnen stattgefunden und rannten nach draußen. Während andere schreiend von draußen ins Innere liefen, um sich in Sicherheit zu bringen.

"Ich sah die Leute rennen und hörte sie rufen, dass jemand angeschossen wurde", sagte eine Zeugin. "Wir versteckten uns im Waschraum, bis sich alles beruhigt hatte. Es war so beängstigend, dass Menschen erschossen und die Hochzeit eines unschuldigen Mädchens ruiniert wurden", ergänzte die Frau.

Sie bestätigte, dass die Polizei schnell auf den Notruf reagierte und am Ort der Tragödie gewesen sei.

Zwei Hochzeitsgäste namens Said Mohamed Ali (†26) und Abdishakur Abdi-Dahir (29) wurden später tot auf dem Parkplatz gefunden. Beide stammten aus Toronto.

Sechs weitere Personen wurden mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.