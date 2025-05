Indien greift Pakistan an: Konflikt eskaliert - Tote und Verletzte auf beiden Seiten

Neu-Delhi (Indien)/Islamabad (Pakistan) - Indien hat in der Nacht seinen Nachbarn Pakistan angegriffen. Indische Flugzeuge griffen Stellungen in der Unruheregion Kaschmir an. Pakistan will fünf Jets abgeschossen haben. Mindestens 66 Menschen kamen ums Leben. Auch Zivilisten sind unter den Opfern.