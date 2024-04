Verschwundene Giovanna (†13): Ihr Vater ist nicht so unschuldig, wie er tut!

In Brasilien musste eine 13-Jährige sterben, weil sie herausbekommen hatte, dass ihr Vater fremdging. (Symbolbild) © 123rf.com/aberrantrealities

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war Giovanna 13 Jahre alt. Dass das Mädchen nicht mehr am Leben war, wusste nur der Mörder: Ihr Vater Sidney!

Dabei hatte ihre Mutter, Ana Lucia, an jenem verhängnisvollen Tag - es war der 20. Mai 2022 - ein komisches Gefühl, während sie auf der Arbeit war, berichtet RTL. Also rief sie zu Hause an, um sich zu erkundigen, ob alles in Ordnung ist und ob es Giovanna gut gehe.

Ihr Sohn Gabriel ging ans Telefon. Der Junge bestätigte er, dass es keine Probleme gebe. Seine Schwester schlafe, der Papa koche Kaffee, sagte er.

Doch die Frau hatte weiterhin dieses seltsame Gefühl, es sollte sie nicht täuschen!

Am Nachmittag desselben Tages kam heraus, dass Giovanna verschwunden war. Das Handy des Mädchens lag auf dem Bett. Von der 13-Jährigen fehlte jedoch jede Spur. Voller Sorge begannen die Eltern, nach ihrem Kind zu suchen. Selbst Sidney habe damals aufgelöst und verzweifelt gewirkt, sagte Ana Lucia.

Dramatisch: Von der Polizei sollte die Familie zunächst keine Hilfe bekommen. Also suchten sie weiter, machten auch über das Fernsehen auf den verschwundenen Teenager aufmerksam. Als der Druck durch die Medien größer wurde, reagierte die Polizei schließlich und suchte mit. Drei Wochen später gab es einen ersten Hinweis.