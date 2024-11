Schockierende Manipulation: Zahnarzt wollte Mord durch falsche Briefe und Lügen vertuschen!

USA - Der Verdacht wiegt schwer: Ein Zahnarzt steht im Fokus, weil er versucht haben soll, den Mord an seiner Frau als Suizid darzustellen. Dabei kamen angeblich gefälschte Beweise und inszenierte Affären zum Einsatz.

Dr. James Craig tötete seine Frau, indem er ihre Proteinshakes vergiftete. © Screenshot/Facebook/Summerbrook Dental Group Aurora CO

Der Vorfall ereignete sich im US-Bundesstaat Colorado. Dort soll der Zahnarzt einem ehemaligen Mithäftling geboten haben, Beweise in dessen Mordprozess zu fälschen. Ziel war es, den Tod seiner Frau als Selbstmord darzustellen.

Wie die New York Post berichtete, schrieb Dr. James Craig einem ehemaligen Mithäftling aus dem Gefängnis einen Brief und versuchte, ihn dazu zu überreden, gefälschte Abschiedsbriefe in seinem Haus zu platzieren.

Diese verfasste Craig in seiner Zelle und schickte sie dem Mann, der diese später in seinem Familienhaus ablegen sollte. Darüber hinaus forderte er angeblich, dass der Ex-Insasse attraktive Frauen finden sollte, die bereit wären, vor Gericht zu lügen.

Sie sollten behaupten, eine Affäre mit ihm gehabt zu haben, was seine Frau angeblich dazu getrieben hätte, sich aus Verzweiflung das Leben zu nehmen.