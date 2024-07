12.07.2024 09:50 744 Schrecklicher Fund: Frau liegt erstochen in eigener Wohnung

Eine Frau ist in Bayern in ihrer Wohnung in Landsberg von ihrem getrennt lebenden Ehemann erstochen worden. Der Täter hat sich danach selbst das Leben genommen.

Von Jan Höfling

Landsberg - Eine 34-Jährige ist in ihrer Wohnung von ihrem getrennt lebenden Ehemann erstochen worden. Der 32 Jahre alte Täter hat sich das Leben genommen. Die Polizei fand die Frauenleiche bei der Angehörigenverständigung. Polizeibeamte fanden die Leiche der Frau (†34) in deren Wohnung im bayerischen Landsberg. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa Wie die Beamten des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord am heutigen Freitag mitteilten, war die Tote bereits am vergangenen Dienstag entdeckt worden. Zuvor hatten Bauarbeiter den 32-Jährigen auf einer Baustelle im Landkreis Weilheim-Schongau nach dessen Selbstmord aufgefunden und unmittelbar die Polizei alarmiert. Als die Beamten seine Ehefrau informieren wollten, entdeckten sie deren Leiche. Den Ermittlungen zufolge hatte der Landsberger die 34-Jährige aufgesucht und ihr Stichverletzungen zugefügt, die letztendlich zum Tod geführt haben. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen vor allem mit Hinblick auf die Hintergründe der Tat übernommen. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

