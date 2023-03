Seit fast fünf Jahren vermisste Frau zerstückelt in Gefrierschrank gefunden

Die zerstückelte Leiche einer seit 2018 vermissten Norwegerin wurde in einem Haus auf einem abgelegenen Bauernhof in der schwedischen Provinz Värmland gefunden.

Von Simone Bischof

Värmland (Schweden) - Eine seit 2018 vermisste Norwegerin wurde am vergangenen Donnerstag tot in einem Haus auf einem abgelegenen Bauernhof in der schwedischen Provinz Värmland gefunden.

In Schweden ermittelt die Polizei im Rahmen eines Tötungsdeliktes gegen einen Norweger. (Symbolbild) © 123rf.com/emmoth Die Leiche der Frau sei zerstückelt in einem Gefrierschrank versteckt gewesen, berichtet der schwedische Fernsehsender SVT. Am Sonntag wurde ein Mann in den 50ern festgenommen. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau offenbar schon lange vermisst. Wann sich die Tat ereignet hat, ist derzeit noch unklar. Ihre Leiche muss schon im September 2018 in den Gefrierschrank gelegt worden sein, heißt es in einem weiteren Bericht von "SVT". Der Verteidiger des Mannes sagte gegenüber dem Sender, der Mann habe zugegeben, die Leiche der Frau seit Herbst 2018 in der Tiefkühltruhe aufbewahrt zu haben. Die Staatsanwältin wollte dies derzeit jedoch nicht bestätigen. Mord Leiche von vermisster Frau (†21) gefesselt in Einkaufswagen gefunden Der mutmaßliche Täter, ebenfalls norwegischer Staatsbürger, soll die Frau von früher gekannt haben. Weitere Angaben dazu, in welcher Beziehung beide standen, machte die Staatsanwältin nicht. In norwegischen und schwedischen Medien wird spekuliert, dass der Mann und das Opfer ein Paar waren. Inzwischen habe er in dem aktuellen Fall Landfriedensbruch gestanden, bestreitet aber den Vorwurf des Mordes. Der Verdacht gegen ihn bleibt bestehen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Frau hatte weiterhin Einkünfte