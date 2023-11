Seit über einem halben Jahr vermisst: Wurde Adolf (81) getötet?

Der 81 Jahre alte Adolf Bobrowski wird vermisst. © Montage: Polizeipräsidium Rostock (2)

Die Hinweise auf ein Verbrechen verdichten sich, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag nach einer erneuten Öffentlichkeitsfahndung mit. Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass Adolf Bobrowski getötet wurde.

Die Kriminalpolizei geht jetzt Hinweisen auf einen möglichen Ablageort der Leiche des Vermissten nach, sagte ein Polizeisprecher. In den kommenden Tagen soll dazu eine umfangreiche Suche durchgeführt werden.

Der 81-Jährige wurde zuletzt am 27. April 2023 gegen 17 Uhr auf seinem Grundstück in Wokrent in der Gemeinde Jürgenshagen gesehen. Nur wenige Tage später erfolgte die Bitte an die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem Mann.

Trotzdem konnte er nicht gefunden werden, sodass die Polizei in der vergangenen Woche erneut öffentlich nach dem Rentner suchte.

Daraufhin gingen anscheinend weitere Hinweise auf ein Verbrechen ein. Polizei und Staatsanwaltschaft bedankten sich bei den Tippgebern.