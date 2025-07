Streit um Steak eskaliert: Mann sticht 17-mal auf Stiefvater (†) ein

Beim Steak-Essen eskalierte die Situation. (Symbolbild) © 123rf/rodicaciorba

Es ist eine Tat, die viele Fragen aufwirft.

Als die Polizei am Samstagabend in ein Einfamilienhaus auf die Fairview Street in Middleboro (US-Bundesstaat Massachusetts) gerufen wurde, muss eine grauenhafte Szene geherrscht haben, legt ein Bericht des Senders CBS nahe.

In einer Lache voller Blut fanden sie den sterbenden Paul Pomerleau. Der 66-Jährige war mit Messerstichen übersät. Neben ihm lag ein blutverschmiertes Steakmesser. Der Holzhändler kam sofort ins Krankenhaus, doch die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun. Er verstarb eine Stunde später.

Sofort war klar, wer Paul so zugerichtet haben muss: Andrew Horsman - der 41-jährige Sohn der Lebensgefährtin des Getöteten.

Gegenüber den Ermittlern sagten schockierte Familienmitglieder aus, wie Paul und Andrew beim Abendessen in Streit um ein Steak gerieten. Dann eskalierte die Situation völlig.

Wie im Blutrausch ging der Jüngere mit seinem Steakmesser auf den 66-Jährigen los. Immer wieder stach er auf ihn ein - laut Staatsanwaltschaft 17-mal. Dann holte Andrew auch noch einen Kanister mit Feuerzeugbenzin und übergoss sein Opfer damit.