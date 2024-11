Senior wählt Notruf: Was er der Polizei zu sagen hat, ist grausam

Hammelburg - Schreckliches Familien-Drama in Unterfranken ? Nach dem mutmaßlich gewaltsamen Tod einer Seniorin in ihren eigenen vier Wänden steht ihr Ehemann unter dringendem Tatverdacht. Doch auch er musste vorerst in eine Klinik. Die Ermittlungen der Polizei laufen derweil auf Hochtouren.

In diesem Haus in Hammelburg soll es zu einem Ehe-Drama gekommen sein. © News5

Laut einem Sprecher wurden die Ermittler am heutigen Freitagvormittag gegen 9 Uhr per Notruf über die Situation, die sich in Hammelburg abspielte, in Kenntnis gesetzt.

Demnach habe sich der 81 Jahre alte Lebenspartner höchstpersönlich am Telefon befunden und gemeldet, dass seine Frau tot in ihrem Bett liegen würde.

Zudem gab er an, dass auch er schwer verletzt sei und dringend Hilfe benötige. Umgehend machte sich eine Streife auf den Weg zu dem Wohnhaus, wo sich die grausame Meldung des Senioren bestätigte.

Im Schlafzimmer fand man zunächst die leblose 76-Jährige auf, für die jede Hilfe zu spät kam. Der alarmierte Notarzt konnte lediglich ihren Tod feststellen. In einem anderen Raum hielt sich der 81-Jährige auf, der schwere Stichverletzungen im Oberkörper aufwies.

Ersten Ermittlungen zufolge fügte er sich diese selbst zu. Er kam nach der Erstversorgung per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Was genau zum Tod seiner Frau führte, ist derzeit unklar.