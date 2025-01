Sexualtäter hat Sonja getötet: Neue Spur, aber Ermittlungen stocken dennoch

Kempten - Ende des Jahres 2023 hatte die Kriminalpolizei Kempten in einem inzwischen bereits 44 Jahre alten Mordfall im Allgäu eine neue Spur entdeckt. 300 Männer wurden zur Speichelprobe gebeten. Seither hat sich aber wenig getan.

Denn die neu aufgerollten Ermittlungen im Mordfall Sonja Hurler sind ins Stocken geraten. Seit Ende 2023 warten die Ermittler nun auf Ergebnisse einer DNA-Reihenuntersuchung, durch die sie sich neue Erkenntnisse in dem Cold Case versprochen hatten.

Nach einem Streit mit ihrer Mutter machte sich das Mädchen nachts zu Fuß auf den Weg zu dem Haus ihrer Großmutter. Dort kam die Jugendliche allerdings schlussendlich nie an. Die Leiche der 13-Jährigen wurde später bei einer Scheune gefunden.

Die Polizei forderte 300 Männer, die zum Tatzeitpunkt in der Nähe der Stelle wohnten, an der das junge Mädchen verschwunden war, im Rahmen einer Reihenuntersuchung zu einer Speichelprobe auf. Wieder aufgerollt wurde der Fall von den Ermittlern, nachdem sie zuvor eine neue DNA-Spur in dem schrecklichen Fall sicherstellen konnten.