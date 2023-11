Sie war schwanger! Olympischer Boxer ermordet Freundin auf verstörende Weise

Felix Verdejo (30) wurde er zu zweifach lebenslanger Haftstrafe verurteilt. © AFP/Sarah Stie

Bei den Olympischen Spielen 2012 in London trat Verdejo noch für Puerto Rico in den Boxring. Neun Jahre später beendete er seine Karriere selbst, als er das Leben seiner Freundin - Keishla Rodriguez Ortiz - und seines ungeborenen Kindes beendete!

Die Tat spielte sich am Morgen des 29. Aprils 2021 ab. Laut einer Mitteilung des U.S. Attorney's Office, District of Puerto Rico, lockte der 30-Jährige seine Freundin in seinen Wagen, schlug und fesselte sie, setzte sie außerdem unter Drogen.

Doch die düsteren Pläne des früheren Spitzensportlers waren noch nicht vollendet: Verdejo kettete seine bewusstlose, schwangere Freundin an einen Beton-Block und fuhr zu einer Lagune.

Er "warf Frau Rodríguez Ortiz in die Lagune von San José. Später sprang er in die Lagune, um die Ermordung beider Opfer zu vollenden", hieß es vonseiten des U.S. Attorney's Office. Für sein Verbrechen wurde er bereits im Juli schuldig gesprochen, nachdem er zuvor zwei Jahre im Metropolitan Detention Center in Guaynabo in Untersuchungshaft gesessen hatte.