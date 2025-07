08.07.2025 19:21 580 Tödliche Beziehungstat: Polizei im Großeinsatz

In Hamburg wurde eine Frau am Dienstagabend mutmaßlich durch ihren Partner getötet. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Von Tobias Bruns

Hamburg - In Hamburg wurde eine Frau am Dienstagabend mutmaßlich durch ihren Partner getötet. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Auch der Mann starb wenig später. Alles in Kürze Frau in Hamburg mutmaßlich von Partner getötet

Polizei rückt mit Großaufgebot an

Einsatzkräfte in Lorichsstraße gerufen

Fahndung nach Mann abgeschlossen

Weitere Informationen folgen Mehr anzeigen Die Polizei hat den Tod einer Frau bestätigt. © NEWS5 / N5 DESK Die Einsatzkräfte suchten am frühen Dienstagabend nach einem Hinweis eine Wohnung in der Lorichsstraße auf. Dort fanden sie den Leichnam einer 21-Jährigen und eine schwer verletzte, männliche Person. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und erlag seinen Verletzungen nur wenig später. Hintergrund soll wohl eine Beziehungstat sein, teilte die Polizei gegenüber TAG24 mit. Derzeit deute nichts daraufhin, dass eine dritte Person beteiligt gewesen ist. Die Mordkommission hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Hamburg die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Erstmeldung um 19.12 Uhr; aktualisiert um 19.21 Uhr.

Titelfoto: NEWS5 / N5 DESK