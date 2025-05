Tödlicher Streit vor Kneipe: 41-Jähriger zückt Messer und sticht zu, Kontrahent stirbt

Der 60-Jährige erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen Mordes. © NEWS5 / Joachim Kollednigg

Das teilte die Staatsanwaltschaft in Aachen mit.

Tatverdächtig ist ein 41 Jahre alter Mann. Er soll das Opfer am frühen Sonntagmorgen nach einem Streit in einer Gaststätte am Adalbertsteinweg mit einem Messer tödlich verletzt haben. Der 60-Jährige starb noch am Tatort.

Ein weiterer Mann im Alter von 31 Jahren sei lebensgefährlich verletzt worden, teilten die Ermittler mit. Sein Zustand sei derzeit stabil.