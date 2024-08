Lärmbelästigung eskaliert: Hausmeister vor Augen seiner Tochter erschossen!

Wohlen - In einem Wohnblock in der Schweiz endete ein Streit aufgrund von Lärmbelästigung tödlich.

Die schweizerische Polizei wurde am Sonntagmorgen aufgrund mehrerer Schüsse in einem Wohnblock alarmiert. (Symbolbild) © Christiane Oelrich/dpa

Am Sonntagmorgen ertönten aus einem Mehrfamilienhaus in der kleinen Gemeinde Wohlen mehrere Schüsse, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte.

Als die Einsatzkräfte am Tatort in der knapp 6000-Seelengemeinde eintrafen, machten sie eine schockierende Entdeckung: Mitten im Treppenhaus lag der leblose Körper eines Mannes (39). Zudem fanden die Polizisten ein kleines Mädchen (7) vor, offenbar die Tochter des Opfers, dass eine Schusswunde am Arm aufwies.

Der mutmaßliche Täter (40), ein Bewohner des Hauses, wurde noch vor Ort festgenommen. Die Siebenjährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und befindet sich nicht in Lebensgefahr. Sie habe allerdings mit ansehen müssen, wie ihr Vater direkt vor ihren Augen erschossen worden sei, so ein Polizeisprecher gegenüber dem Schweizer Magazin "Blick".

Während die Polizei zu den Hintergründen der Blut-Tat noch schweigt, berichteten verschiedene schweizerische Medien, dass es sich bei dem Opfer um einen polnischen Staatsbürger handelt, der in der Wohnung als Hausmeister tätig gewesen sei.

Der Familienvater habe zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern ebenfalls in dem Gebäude gewohnt und den Schützen zuvor aufgrund einer Lärmbelästigung konfrontiert, schrieb etwa die "Aargauer Zeitung".