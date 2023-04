Tote Kinder (7 und 9) in Hockenheim: Mutter (43) in U-Haft!

Der Notarzt konnte nur noch den Tod der zwei Kinder feststellen. © pr-video/ Renè Priebe

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die 43-jährige Mutter einer Haftrichterin in Mannheim vorgeführt. Diese erließ den Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes. Die 43-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Am Sonntag (9. April) wurden die zwei toten Jungen in einer Wohnung in der Luisenstraße aufgefunden. Die Mutter der Brüder wurde noch am Tatort festgenommen.

Die 43-Jährige teilte dem Polizeirevier Hockenheim schriftlich mit, "etwas Schlimmes" getan zu haben. Die genauen Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt.

Die Obduktion soll am Dienstag durchgeführt werden. Sie stehe laut Polizei zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch aus.