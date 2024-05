05.05.2024 15:08 2.484 Frau tot aufgefunden, Mord-Verdächtiger festgenommen

Am Sonntag wurde in Göttingen eine 34 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Vor Ort konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Von Robert Lilge

Göttingen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in einer Wohnung in Göttingen (Niedersachsen) eine Frau tot aufgefunden worden. In Göttingen kam es am Sonntag zu einem Mord. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © 123RF/majestix77 Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler sei die Tote Opfer eines Gewaltverbrechens gewesen, teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit. Gegen 3.15 Uhr wurde die 34-Jährige mit schweren Verletzungen leblos in ihrer Wohnung im Stadtteil Grone durch Polizisten entdeckt. Zuvor habe es einen Notruf gegeben. Hinzugerufene Notärzte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Kurz darauf wurde ein 39 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen. Er ließ sich vor Ort widerstandslos festnehmen, berichtet Polizeisprecherin Jasmin Kaatz. Am morgigen Montag soll er dem zuständigen Haftrichter nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen vorgeführt werden. Den Tathergang, das Tatmotiv sowie die genaue Todesursache sollen jetzt in weiteren Ermittlungen geklärt werden.

