Mord in Merseburg? Leiche von 56-Jährigem in Wohnung gefunden

Merseburg - In Merseburg wurde am Dienstag die Leiche eines 56-Jährigen gefunden.

In Merseburg wurde ein toter 56-Jähriger aufgefunden. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Nach Angaben von Polizeisprecher Michael Ripke war der Mann mehrere Tage nicht gesehen worden, sodass in seiner Wohnung in der Steigerstraße nach ihm gesucht wurde. Am Dienstag gegen 19.30 Uhr stieß man dann auf seinen leblosen Körper.

Im Rahmen der anschließend durchgeführten Untersuchung kamen die Rechtsmediziner zu dem Schluss, dass der 56-Jährige vermutlich durch Fremdeinwirkung ums Leben kam.

Die Kripo sicherte in der Wohnung Spuren. Die Ermittlungen wegen Totschlags laufen auf Hochtouren, befinden sich laut Ripke aber noch am Anfang.