Mann zerhackt Ehefrau in 200 Teile und tötet ihren Hamster in der Mikrowelle

Holly Bramley (†26) wurde von ihrem sadistischen Ehemann brutal ermordet. © Facebook/Annette Bramley

Dieser bestialische Mord beschäftigt derzeit ein britisches Gericht.

Nicholas Metson (28) aus Lincolnshire hat gestanden, seine Ehefrau Holly (†26) im März vergangenen Jahres mit einem Messer regelrecht abgeschlachtet und ihren toten Körper in der Badewanne in mehr als 200 Teile zerstückelt zu haben. Das berichten der Sender BBC und die Zeitung Mirror.

Als Hollys Angehörige die junge Frau vermissten und die Polizei in der Folge in der Wohnung der Eheleute nach dem Rechten sah, war schnell klar, dass etwas nicht stimmte. "Sie hat sich vielleicht unter dem Bett versteckt", witzelte Metson völlig abgebrüht gegenüber den Beamten und log auch noch vor, dass seine Frau ihn regelmäßig schlagen würde, sich deswegen nun in Therapie befinde und er sie seitdem nicht mehr gesehen habe.

Am Folgetag beauftragte der Frauenmörder seinen Bekannten, Joshua Hancock, für 50 britische Pfund (umgerechnet 58 Euro) die Leichenteile im Fluss Witham zu versenken. Dort machte ein Spaziergänger nur wenige Stunden später eine schlimme Entdeckung: Eine menschliche Hand, die auf dem Gewässer trieb.

Nicholas Metson wurde sofort verhaftet.