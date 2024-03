Polizei findet Leiche in See: Wohl Mutter (†51) der getöteten 27-jährigen Rita R.!

Bad Schönborn - Vor rund zwei Wochen wurde die Leiche der 27-jährig en Rita R. am Rheinufer bei Hockenheim entdeckt. Zuletzt suchten Ermittler noch intensiv nach deren Mutter. Nun wurde diese tot aufgefunden.

Taucher der Polizei fanden die Leiche. © Rene Priebe/dpa

Einsatzkräfte hätten eine Leiche in einem See bei Bad Schönborn (Landkreis Karlsruhe) entdeckt, bei der es sich "augenscheinlich" um die 51-jährige Mutter Maryna S. handele, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Mittwoch mit.

Es sei nach bisherigen Erkenntnissen anzunehmen, dass auch sie mit Gewalt getötet wurde.

Nachdem vor rund zwei Wochen die Leiche einer 27-Jährigen am Rheinufer bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) gefunden worden war, hatten die Ermittler nach der Mutter und dem damals fünf Wochen alten Baby der Getöteten gesucht.

Die 27-Jährige - eine ukrainische Geflüchtete - hatte demnach mit Mutter und Baby in einer Flüchtlingsunterkunft im Rhein-Neckar-Kreis gelebt.

Zwei vergangene Woche festgenommene Tatverdächtige stammen laut Mitteilung nach bisherigen Erkenntnissen aus dem persönlichen Umfeld der Getöteten. Es besteht demnach der dringende Verdacht des "gemeinschaftlichen heimtückischen Mordes zur Verdeckung einer Straftat".

Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass die beiden am Abend des 6. März erst die Großmutter und wenige Stunden später die Mutter des Babys getötet haben.

Die 43 und 44 Jahre alten Tatverdächtigen waren am Mittwoch vergangener Woche festgenommen worden. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Sie hatten das Baby der Frau bei sich. Das wenige Wochen alte Mädchen ist laut Staatsanwaltschaft unversehrt. Es befinde sich nun in der Obhut des Jugendamtes.