Vier junge Menschen brutal getötet: Jetzt wird der Fall verfilmt

USA - Der erschütternde Vierfachmord im US-Bundesstaat Idaho , der weltweit für Schlagzeilen sorgte, soll nun in Hollywood verfilmt werden.

Die Rolle von Bryan Kohberger (30, l.), der wegen vierfachen Mordes verurteilt wurde, wird von Miles Merry (22) gespielt. © Bildmontage: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Instagram/Screenshot/milesmmerry

Nachdem sich der mutmaßliche Täter Bryan Kohberger (30) im Juli 2025 schuldig bekannt hatte, die vier College-Studierenden Kaylee Goncalves (†21), Madison Mogen (†21), Xana Kernodle (†20) und Ethan Chapin (†20) in der Nacht zum 13. November 2022 brutal überfallen und ermordet zu haben, hat der US-amerikanische Kabel- und Satellitensender Lifetime angekündigt, den Fall in einem True-Crime-Film aufzuarbeiten.

Wie Fox News berichtet, wird der verurteilte Mörder dabei von Schauspieler Miles Merry (22) verkörpert, der bereits in anderen True-Crime-Dramen wie "Devil on Campus: The Larry Ray Story" und "Girl in the Shed: The Kidnapping of Abby Hernandez" zu sehen war - beides Filme, die ebenfalls auf wahren Begebenheiten basieren.

Der grausame Mord an den Studierenden der University of Idaho hatte landesweit für Entsetzen gesorgt und eine intensive, wochenlange Großfahndung ausgelöst.

Der geplante Film soll sich deshalb insbesondere auf die Ermittlungen konzentrieren, die schließlich zur Festnahme Kohbergers am 30. Dezember 2022 führten.