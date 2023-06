Vierfache Mutter (†35) will Salat klauen - Supermarkt-Mitarbeiter schießt sie nieder

Wurde niedergeschossen: Mallory Angel Armijo (†35) hinterlässt vier Kinder. © Facebook/Jennifer Chao, Facebook/Rachel Wright

So geschehen am letzten Freitag in Las Vegas, berichtet die Zeitung "New York Post". Nach Polizeiangaben betrat Mallory Angel Armijo gegen Mitternacht eine Filiale der Supermarktkette "Seven Eleven", ganz in der Nähe der berühmten Casino-Straße The Strip.

Was dann geschah, wird noch ermittelt. Fest steht aber, dass ein Supermarktmitarbeiter das Feuer eröffnete und mehrfach auf die 35-Jährige schoss.

Die Arbeitssuchende wurde in ein Krankenhaus gebracht und verstarb noch in derselben Nacht. Der Schütze wurde verhört, soll aber wieder auf freiem Fuß sein.

Mallory Angel Armijo hinterlässt vier kleine Kinder, ihre Lebenspartnerin und viele trauernde Angehörige - sie beschäftigt nur noch eine Frage: Warum musste Mallory sterben?