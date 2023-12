Vierjähriger wird tot im Pool entdeckt: Zwei Jahre später kommt grausame Wahrheit ans Licht

Mackay (Australien) - Tarrin-Macen O’Sullivan starb im Alter von vier Jahren in Mackay, Australien. Am 29. August 2021 gegen 17 Uhr alarmierte seine Mutter Tara Richardson (46) die Rettungskräfte, weil sie ihr Kind im Swimmingpool im Hinterhof gefunden haben wollte. Der arme Junge konnte später nur noch für tot erklärt werden. Doch erst jetzt konnte nachgewiesen werden, dass er nicht ertrunken ist. Am Freitag wurde seine Mutter wegen Mordverdachts verhaftet.