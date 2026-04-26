Weil er in die Schule musste? Junge erschießt eigenen Vater
Hammond (USA) - Familientragödie in den USA! Im Bundesstaat Louisiana soll ein Jugendlicher seinen eigenen Vater erschossen haben. Dem grausamen Zwischenfall soll ein Streit vorausgegangen sein, in dem es darum ging, ob der 13-Jährige in die Schule gehen müsse.
Die schrecklichen Szenen hatten sich bereits am 14. April in der Stadt Hammond abgespielt, wie das Hammond Police Department (HPD) mitteilte.
Ein Mitarbeiter der Tangipahoa Alternative School hatte demnach einen Schulpolizisten ("School Resource Officer", SRO) informiert, als er kurz nach 7.30 Uhr mitbekam, dass der 13-Jährige nicht das Auto seines Vaters verlassen und in die Schule gehen wollte.
"Ein Lieutenant des HPD und der SRO nahmen Kontakt zu dem Jugendlichen und einem ihn begleitenden Erwachsenen auf. Nach einem Gespräch mit der Polizei entschied sich der Erwachsene, den Jugendlichen nach Hause zurückzubringen", erklärten die Beamten. Später bestätigte Hammond Police Chief Edwin Bergeron, dass es sich bei dem Erwachsenen um den Vater des Jungen gehandelt hatte.
Als das Auto sich schließlich in Bewegung setzte, hörte der Schulpolizist plötzlich Schüsse! Danach lief der bewaffnete Jugendliche in Richtung des Beamten – er ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Sein schwer verletzter Vater wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Jugendlicher wird wegen Mordes an eigenem Vater angeklagt
"Mit tiefer Trauer teilen wir mit, dass das Opfer der Schießerei vom vergangenen Dienstag seinen Verletzungen erlegen ist. Die Polizei von Hammond spricht der Familie des Opfers ihr aufrichtiges Beileid aus und betet für sie in dieser schwierigen Zeit", hieß es einige Tage später vonseiten der Polizei.
Der 13-Jährige hatte sich zunächst wegen versuchten Mordes und weiterer Delikte in Haft befunden. "Angesichts des Todes des Opfers wird erwartet, dass die Anklage auf Mord hochgestuft wird."
Police Chief Bergeron bezeichnete den Zwischenfall als "sinnlos und unbegreiflich". Wie der junge Tatverdächtige an die Waffe kam und welche Strafe ihm bei einer Verurteilung drohen könnte, ist bislang nicht bekannt.
Titelfoto: /dpa/SOPA Images via ZUMA Wire | Stanton Sharpe