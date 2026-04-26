Weil er in die Schule musste? Junge erschießt eigenen Vater

Hammond (USA) - Familientragödie in den USA ! Im Bundesstaat Louisiana soll ein Jugendlicher seinen eigenen Vater erschossen haben. Dem grausamen Zwischenfall soll ein Streit vorausgegangen sein, in dem es darum ging, ob der 13-Jährige in die Schule gehen müsse.

Der Zwischenfall erschütterte die Stadt Hammond im US-Bundesstaat Louisiana. (Symbolfoto) © /dpa/SOPA Images via ZUMA Wire | Stanton Sharpe

Die schrecklichen Szenen hatten sich bereits am 14. April in der Stadt Hammond abgespielt, wie das Hammond Police Department (HPD) mitteilte.

Ein Mitarbeiter der Tangipahoa Alternative School hatte demnach einen Schulpolizisten ("School Resource Officer", SRO) informiert, als er kurz nach 7.30 Uhr mitbekam, dass der 13-Jährige nicht das Auto seines Vaters verlassen und in die Schule gehen wollte.

"Ein Lieutenant des HPD und der SRO nahmen Kontakt zu dem Jugendlichen und einem ihn begleitenden Erwachsenen auf. Nach einem Gespräch mit der Polizei entschied sich der Erwachsene, den Jugendlichen nach Hause zurückzubringen", erklärten die Beamten. Später bestätigte Hammond Police Chief Edwin Bergeron, dass es sich bei dem Erwachsenen um den Vater des Jungen gehandelt hatte.

Als das Auto sich schließlich in Bewegung setzte, hörte der Schulpolizist plötzlich Schüsse! Danach lief der bewaffnete Jugendliche in Richtung des Beamten – er ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Sein schwer verletzter Vater wurde in ein Krankenhaus gebracht.