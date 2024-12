Weil sie an T-Shirt zog: Mann bringt Freundin mit einer Dose Bohnen um!

Eine Konservendose wurde zur Tatwaffe. (Symbolbild) © 123rf/narstudio

Ja, Ihr habt richtig gelesen, mit einer Dose Bohnen! Doch was genau ist überhaupt passiert?

Wie True Crime News berichtete, trug sich der erschreckende Fall bereits im November 2023 zu, als Edleigha Little (40) und Pedro Simental (45) in einen Streit gerieten. Dabei soll Little an dem Footballtrikot ihres Freundes gerissen haben.

Daraufhin schnappte sich Simental eine Dose Bohnen und schlug sie der 40-Jährigen mit einer derartigen Wucht gegen den Kopf, dass diese eine Hirnblutung erlitt und kurz darauf verstarb.

Warum genau er nach der Dose gegriffen hat, ist unklar. Er selbst behauptet jedoch, dass er sie damit lediglich von sich abschütteln wollte.

Vor Gericht standen die Geschworenen schließlich vor einer Herausforderung.

Da Little zum Zeitpunkt der Attacke angetrunken war und als Alkoholikerin galt, wurde infrage gestellt, ob ihre ohnehin schon angeschlagene Gesundheit schuld gewesen sein könnte, dass sie das Hämatom überhaupt erst bekommen konnte.

Auch Simental selbst soll sich nicht verantwortlich für das Ableben der 40-Jährigen fühlen. Und das, obwohl er sie mit der Dose selbst attackiert hatte.