Hakenkreuz-Tattoo im Gesicht und ohne Reue: Frauenkiller bekommt Todesstrafe - und Liebesbriefe!

Wade Wilson (30) wurde nach seinen brutalen Taten zum Tode verurteilt. © IMAGO/USA TODAY Network

Im Oktober 2019 lernte Wade Wilson (30) eine junge Frau namens Kristine Melton (35) in einer Bar in Cape Coral kennen, wie Newsweek berichtete. Anschließend fuhr er mit ihr in ihre Wohnung, wo er sie im Schlaf erwürgte und ihr das Auto stahl.



Damit machte er sich schließlich auf den Weg, um seine Freundin zu sehen, so Staatsanwältin Amira Fox. Als die sich jedoch weigerte, in sein Auto zu steigen, begann er sie zu attackieren. Glücklicherweise konnte sie fliehen.

Wütend fuhr Wilson - der wegen seines Namens mittlerweile auch als "Deadpool-Killer" bekannt ist, immerhin hat der Marvel-Antiheld denselben "bürgerlichen" Namen - schließlich weiter, als er Diane Ruiz (43) die Straße entlanglaufen sah.

Gespielt gelassen hielt er neben ihr und fragte sie nach dem Weg, woraufhin sie in den Wagen stieg. Auch sie sollte von dem skrupellosen Killer schließlich erwürgt werden. Nach dem Mord warf er sie aus dem Fahrzeug und fuhr so oft über ihre Leiche, bis sie "aussah wie Spaghetti".

Kurz darauf zückte Wilson sein Telefon, rief seinen Vater, Steven Testasecca (46), an und gestand ihm alles. Testasecca wählte daraufhin den Notruf.

Es sind schreckliche Taten, die einem die Haare zu Berge stehen lassen. Doch trotz seiner Verbrechen, seines Geständnisses und keines einzigen Anzeichens von Reue scheinen ihm einige Personen mir nichts, dir nichts verziehen zu haben.

Der abstruse Grund: Sie sind der Meinung, dass er einfach zu gut aussieht.