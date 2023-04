Nach blutiger Attacke auf 30-Jährigen: Tatverdächtiger (20) sitzt in U-Haft

Siegen - Nach einer Messerattacke auf einen 30-Jährigen in Siegen sitzt der mutmaßliche Täter (20) inzwischen in Untersuchungshaft.

Ein Haftrichter schickte den 20-Jährigen in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Die Polizei war nach eigenen Angaben in der Nacht zum Ostermontag (10. April) zu einer Wohnung in der Friedrichstraße alarmiert worden, nachdem es dort zwischen zwei Männern zu einem folgenschweren Streit gekommen war, in dessen Verlauf ein 30-Jähriger Stichverletzungen erlitten hatte.

"Ersten Ermittlungen nach dürfte es sich bei der Tatwaffe um ein Messer gehandelt haben. Dieses ist bislang noch nicht gefunden worden", erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung.

Der zunächst flüchtige mutmaßliche Täter konnte noch in derselben Nacht festgenommen werden und wurde am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. "Dieser ordnete Untersuchungshaft an", erklärte ein Sprecher. Der Tatverdächtige sei anschließend in eine JVA gebracht worden.