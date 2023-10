Nach Festnahme von IS-Terrorist aus Duisburg: Anwalt sicher - Haftbefehl wird aufgehoben!

Der 29-Jährige war 2017 als IS-Terrorist vom Düsseldorfer Oberlandesgericht zu fünf Jahren Jugendhaft verurteilt worden. © picture alliance / Roland Weihrauch/dpa

"Wir hatten vage Hinweise, dass er die Absicht hat, einen Anschlag auf eine Polizeiwache zu begehen", hieß es am Donnerstag aus Sicherheitskreisen.

Für eine Festnahme habe die Beweislage nicht gereicht, aber es habe eine "Gefährderansprache" gegeben.

Weil der 29-Jährige nach seinem Jobverlust im Juni "in alte Muster" verfallen sei, habe er sehr engmaschig unter Beobachtung gestanden.

Eine Amtsrichterin hatte gegen den 29-Jährigen am Mittwoch einen Haftbefehl erlassen und ihn in Untersuchungshaft geschickt, weil er sich gegenüber einem Chat-Partner in Syrien zu einem islamistischen Anschlag bereit erklärt haben soll.

Als mögliches Anschlagsziel soll er sich im Internet über pro-israelische Demonstrationen informiert haben.