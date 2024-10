Bei Geld hört der Spaß auf! Vermieter ergreift dreiste Maßnahme - Mieter rufen Polizei zu Hilfe

Stolberg - In Stolberg bei Aachen hat ein Vermieter eine gleichermaßen drastische und ungewöhnliche Maßnahme ergriffen und kurzerhand die Wohnungstüre seiner Mieter "gepfändet".

Der Vermieter fackelte nicht lange und baute am Montag kurzerhand die Wohnungstüre seiner Mieter aus. (Symbolbild) © 123rf/beshtanya

Einen derartigen Einsatz erlebt die Polizei auch nicht alle Tage, denn eigentlich sind die Beamten bei zivilrechtlichen Streitigkeiten gar nicht zuständig. Dennoch mussten die Ordnungshüter am gestrigen Montag zu einer Wohnung in Unterstolberg ausrücken, wie ein Sprecher der Stolberger Polizei am Dienstag schilderte.

Grund war ein Streit zwischen einem Wohnungsbesitzer und dessen Mietern, nachdem dem Eigentümer aufgefallen war, dass der vereinbarte Mietzins für den laufenden Monat noch nicht entrichtet worden war.

"Doch statt den üblichen, und übrigens auch rechtlich so vorgesehenen Weg mit Mahnung, Klage, Inkasso oder Pfändung einzuhalten, fiel er mit seiner Geldforderung quasi mit der Tür ins Haus", berichtete der Sprecher - und zwar buchstäblich!

Denn der Vermieter ging seinen ganz eigenen Weg und "pfändete" kurzerhand die Wohnungstüre seiner Mieter, die schließlich die Polizei auf den Plan riefen.