Frau entsetzt: "Meine Nachbarin verstreut ihre Zigarettenstummel überall im Garten"

Zigarettenstummel im Garten? Kein schöner Anblick. (Symbolbild) © 123RF/yekatseryna

Auf der Community-Plattform "mumsnet" zeigte sich Nutzerin "LJinthecity" wenig begeistert vom Verhalten ihrer Nachbarin.

Die bekennende Kettenraucherin habe bereits "Hunderte" von Zigarettenkippen in dem gemeinsam genutzten Garten verstreut, beklagte "LJinthecity".

Die Internet-Nutzerin hatte vor einiger Zeit einen Vertrag aufgesetzt, in dem sich beide Nachbarinnen dazu verpflichteten, den gemeinsamen Außenbereich "respektvoll zu behandeln".

Doch nun würden "buchstäblich Hunderte von Kippen auf dem Boden liegen", beschwerte sich die wütende Mutter. Ihre Nachbarin würde den Garten kein bisschen schön und sauber halten, sondern als Müllhalde zweckentfremden.

"Sie muss etwa 40 Zigaretten am Tag rauchen. Sie raucht draußen vor dem Gebäude auf dem Parkplatz und an der Mauer zum Garten. Wenn sie mit ihrer Zigarette fertig ist, wirft sie das Ende in den Garten", so die empörte Frau.

Mehrere Nutzer kommentierten den Beitrag. Einige meinten, die Frau solle Beweise sammeln, um rechtliche Schritte einleiten zu können.